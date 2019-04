Fußball : „Dicky“ Otten wird neuer Trainer beim SV Rosellen

Rhein-Kreis Der SV Rosellen hat einen echten Coup gelandet: „Dicky“ Otten übernimmt ab Sommer das Traineramt bei den Gelb-Schwarzen. Er tritt die Nachfolge von Dalibor Dobras an, der zum SV Uedesheim wechselt.

„Wir haben lange gebrainstormt und Otten als unseren Wunschkandidaten auserkoren. Wir haben es geschafft, ihn vom SVR zu überzeugen“, berichtet Rosellens Sportlicher Leiter Daniel Schuch. Zuvor trainierte Otten unter anderem Landesligist Jüchen und die Bezirksligisten TuS Grevenbroich und Gnadental. „Die Erfahrung war der ausschlagebende Punkt“, so Schuch. Mittelfristig will Rosellen den Sprung in die Bezirksliga schaffen, vielleicht ja schon in diesem Jahr. Dazu soll die Mannschaft auch personell verstärkt werden. Mit Daniel Gohr von Gnadental hat Rosellen den ersten Neuzugang bereits in „trockenen Tüchern.“