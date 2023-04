Unihockey Ostercamp der DJK Holzbüttgen stellt neuen Rekord auf

Der Traum von der Titelverteidigung in der Floorball-Bundesliga mag für die DJK Holzbüttgen am vergangenen Wochenende geplatzt sein, doch die Nachwuchsarbeit ist für den immer noch amtierenden Deutschen Meister ein Fulltime-Job. So brachte er in den Schulferien bereits zum elften Mal 44 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren zu seinem „Ostercamp Unihoc Floc23“ in die Kaarster Stadtparkhalle. Dort wurde sie von den Coaches Jan Saurbier, Dennis Schiffer, Conrad Lehwalder, Sina Harbsmeier, Greta Gartmann, Niko Ollilainen und Noah de Zwaan professionell betreut.