Eishockey-Regionalliga Neusser EV startet ordentlich ins neue Jahr

Den Krimi gegen Dortmund begann der NEV schwungvoll und nutzte seine erste klare Torchance nach 14 Minuten zur 1:0-Führung durch Max Stein. Nachdem die Gäste aus Dortmund im zweiten Drittel durch Robin Poberitz hatten ausgleichen können, schoss Nikolai Varianov die Neusser Löwen wieder in Front. Doch auch diese Führung hielt nicht lange, denn kurz vor Spielhalbzeit glich Dortmund durch Igor Furda aus. Auch wenn die Gastgeber nach einem Foul an Marc Sprengnöder fünf Minuten in Überzahl agierten, gelang ihnen kein Treffer mehr, so dass es mit einem 2:2 in die Verlängerung ging. Auch starke Torhüter sorgten dafür, dass in der Extrazeit keine weiteren Tore fielen, so dass es ins Penaltyschießen ging. Dort erzielte der Neusser Nikolai Varianov den einzigen Treffer, während Goalie Leon Brunet alle Versuche der Gäste entschärfte.