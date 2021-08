Zweitligist in der Vorbereitung : Dormagen hält gegen Hannover ordentlich mit

Dormagen Die offizielle Saisoneröffnung endete für die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen am Sonntag mit einer 26:30-Niederlage gegen den Erstligisten TSV Hannover-Burgdorf. Ein Spieler steigerte sich nach der Pause besonders.

Es war als offizielle Saisoneröffnung des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen angekündigt, es wurde allerdings nur ein gewöhnliches Vorbereitungsspiel. Immerhin bekamen die 150 Zuschauer, die am Sonntagnachmittag bei schönem Sommerwetter den Weg ins TSV-Bayer Sportcenter gefunden hatten, in Gestalt des Erstligisten TSV Hannover-Burgdorf einen attraktiven Gegner für die Dormagener präsentiert, der mit viel individueller Klasse anreiste. Während die neue Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Christian Prokop tags zuvor den Zweitliga-Titelanwärter VfL Gummersbach noch mit 37:25 demontiert hatte, zog sich Dormagen mit 26:30 (12:15) deutlich besser aus der Affäre.

„Das war in Ordnung, aber wir haben einfach zu viele technische Fehler gemacht. Besonders dann, wenn wir näher hätten herankommen können“, sagte TSV-Coach Dusko Bilanovic nach der Partie. Lag der Erstligist in der ersten Hälfte maximal mit drei Toren vorne, wuchs der Vorsprung nach dem Seitenwechsel mehrmals auf vier und gegen Ende sogar auf fünf Treffer an. In der Schlussphase war es ausgerechnet der slowenische Neuzugang Jaka Zurga, der drei gute Möglichkeiten nicht nutzte und so seine Mannschaft nicht näher heranbringen konnte. Dafür steigerte sich der in der vergangenen Saison viel gescholtene Ante Grbavac im zweiten Durchgang deutlich, füllte seine Rolle als Shooter mit Leben und verkürzte kurz vor Schluss mit seinem fünften Tor auf 26:30.