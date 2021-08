Vor dem Fußballstart: SG Kaarst : Personelle Verstärkungen sorgen für Optimismus

Kaarst In der vergangenen, letztlich annullierten Saison wären die Kaarster wahrscheinlich aus der Kreisliga A abgestiegen. Jetzt haben sie sich neu aufgestellt, woraus sich andere Ziele ergeben.

Für die SG Kaarst ist die Saison 2021/20222 wieder mal ein Neuanfang. Wäre die Spielzeit im vergangenen Jahr nicht abgebrochen worden, hätte das für den ehemaligen Bezirksligisten wohl den direkten Abstieg in die Kreisliga B bedeutet. Mit dem einen oder anderen Neuzugang soll das in diesem Jahr nicht passieren.

Die SG Kaarst konnte ihr Torwartproblem lösen. Jörn Wollf soll den SG-Kasten in Zukunft sauber halten. Der 24-Jährige war zwei Jahre aus beruflichen Gründen in Bayern, ist jetzt aber wieder zurück. Zudem konnte der Klub Marco Schiffer und Florian Liebich von einer Rückkehr überzeugen. Beide kommen vom Bezirksligisten DJK Novesia zurück an den Kaarster See. Den gleichen Weg schlägt auch Kevin Woike ein, allerdings wird der Angreifer der SG Kaarst nicht lange helfen können. Im Oktober startet er ein Auslandsjahr und wird damit erst einmal fehlen.