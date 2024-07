Olympische Spiele in Paris Bereit für den Auftritt auf der großen Bühne

Die Woche vor der Abreise verbrachte sie mit Pauline Schäfer-Betz und Helen Kevric sowie den beiden Ersatzturnerinnen Elisabeth Seitz und Karina Schönmaier im Trainingslager in Frankfurt. Schade ist, dass die DTB-Auswahl an der ganz sicher grandiosen Eröffnungsfeier am Freitag in der Pariser Innenstadt an und auf der Seine nicht teilnehmen kann, da die Männer schon am nächsten Tag zu dem Wettkampf ran müssen, dessen Ergebnis alle weiteren Einsätze bestimmt.