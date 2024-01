Leichtathletik Olympiakandidatin aus Dormagen früh im Ausland

Olympiakandidatin Tanja Spill schonte sich nach der kräftezehrenden Rückreise aus Südafrika nicht lange, sondern ging in Dortmund gleich zweimal an den Start. Nach ihrem zweiten Platz in 2:05,29 Minuten auf ihrer Spezialstrecke schnürte sie noch mal ihre Spikes für die 400 Meter, wo sie ihren Trainer Willi Jungbluth in 56,23 Sekunden zufriedenstellte. Der Doppelstart erfolgte in Absprache mit ihm, insbesondere die kürzere Distanz sollte als Vorbereitung auf ein weiteres internationales Meeting am Dienstag im finnischen Tampere dienen. Dass Spill schon so früh im Jahr im Ausland unterwegs ist, hat einen guten Grund. „Mein Plan ist, direkt zu Beginn der Saison gut einzusteigen und über viele Rennen eine Sicherheit zu bekommen“, sagt die 28-Jährige und ergänzt: „Da aber in Deutschland nicht so viele Rennen angeboten werden, die gleichzeitig auch Punkte für die Weltrangliste bringen, bin ich nach Finnland geflogen.“ Wenn Spill es nicht schafft, die Normzeit für Olympia in Paris zu laufen, will sie versuchen, sich über eine gute Weltranglistenposition zu qualifizieren.