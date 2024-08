Turnerin aus Dormagen im Mehrkampffinale Mama Voss muss ihrer Tochter bei Olympia ganz viel Trost spenden

Nachdem bei der Qualifikation andere Familienmitglieder in der Bercy Arena dabei gewesen waren, gab Sarah Voss die beiden ihr zur Verfügung stehenden Tickets für das Finale an ihre Mutter und ihren persönlichen Arzt Holger Lidolt weiter. Die beiden machten sich erst am Donnerstag mit dem Auto auf den Weg nach Paris, kamen zwei Stunden vor dem Wettkampf an, stiegen danach direkt wieder ins Auto und waren gegen drei Uhr morgens wieder zurück in der Heimat. Eine Ochsentour, die aber weder Sabine Voss noch Holger Lidolt bereuten. „Mein Traum war es, mein Kind einmal live bei Olympia turnen zu sehen. Das hat sich jetzt erfüllt. Zudem war das eine fantastische Atmosphäre in der Halle, die dem Turnen noch mal einen ganz anderen Stellenwert gegeben hat. Ich habe jetzt noch Gänsehaut“, meinte Sabine Voss.