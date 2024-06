Säbelfechter aus Dormagen Olympia-Testlauf für Matyas Szabo

Was für die Waffengattungen Degen und Florett gilt, gilt selbstredend auch für die Säbelfechter. Die Europameisterschaften in der Baseler St. Jakobshalle genießen für die Aktiven, die sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert haben, nicht den Stellenwert, den ein Turnier dieser Kategorie normalerweise genießen würde. Für sie sind die kontinentalen Meisterschaften eine Art Testlauf für den wichtigsten Wettbewerb in der Karriere eines Spitzenfechters – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aus Sicht des TSV Bayer Dormagen betroffen ist Matyas Szabo, dieses Mal der einzige Aktive aus dem Bundesstützpunkt Säbelfechten, der sich ein Olympia-Ticket sichern konnte.