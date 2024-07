Turnerin aus Dormagen Auch US-Superstars schauen Sarah Voss zu

Wei sie mit ihrer Olympia-Premiere 2021 in Tokio selbst nicht hundertprozentig zufrieden war, hatte sich die Dormagener Spitzenturnerin Sarah Voss (TZ DSHS Köln) fest vorgenommen, bei den Spielen in Paris ihr volles Leistungsvermögen abzurufen. Dementsprechend richtete die 24-Jährige ihr ganzes Leben auf das Sportspektakel in der französischen Hauptstadt aus, nachdem sie sich im vergangenen Jahr bei der WM in Belgien qualifiziert hatte. Doch der perfekte Mehrkampf wurde es in der Qualifikation am Sonntag dann doch nicht, nach Abschluss der zweiten Subdivision belegte die Dormagenerin mit 52,565 Punkten den zwölften Rang und musste zittern, ob sie am Ende noch unter die besten 24 kommt, um einen Platz für das Mehrkampffinale zu ergattern. Die endgültige Entscheidung fällt erst am späten Sonntagabend nach Abschluss der fünften Subdivision.