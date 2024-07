Turnerin aus Dormagen, Schwimmer aus Grevenbroich Ganz große Emotionen bei Olympia in Paris

„Ich habe die ganze Zeit gerechnet, welche Konkurrentinnen von ihren Vorleistungen her noch an Sarah vorbeiziehen können. Als sie nach vier Qualifikationsgruppe noch 17. war, war mir klar, dass es gut aussieht. Jetzt ist sie natürlich super happy, dass sie es nach der schwierigen Vorgeschichte doch noch geschafft hat“, sagte ihre Mutter Sabine Voss, die den Wettkampf am Sonntag in Dormagen am Fernseher verfolgte. Zur Unterstützung waren ihr Mann sowie ihre zweite Tochter Lena in der Bercy Arena und durften neben den sportlichen Darbietungen miterleben, wie die US-Superstars Tom Cruise, Snoop Dogg, Lady Gaga, Ariana Grande und John Legend die Wettkämpfe verfolgten. In Paris waren auch Sarahs Oma und ihre Cousine, weil es aber immer nur zwei Tickets pro Athlet pro Wettkampf gibt, mussten sie an anderer Stelle mitfiebern.