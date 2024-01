Turnen Olympia-Fahrplan von Sarah Voss steht

Hundertprozentig fit ist Sarah Voss noch nicht. Der Spitzenturnerin aus Dormagen hat nach einer dicken Erkältung, begleitet von Fieber und einer Mittelohrentzündung, noch die Nase ein wenig zu. Leicht trainieren kann sie zwar schon wieder, doch riskieren will sie verständlicherweise nichts. Schließlich soll für sie ein Traum in Erfüllung gehen, das Ticket für Paris hat sie in der Tasche. Dort will sie nach Tokio ihre zweiten Olympischen Spiele bestreiten.