Handball in Dormagen Olympia-Aufgebot: Vier Spieler mit TSV-Vergangenheit

Alfred Gislason hat 35 Spieler hat in sein vorläufiges Olympia-Aufgebot berufen, nur aus diesem Kader kann der Handball-Bundestrainer jene 14 Akteure (plus drei Reservespieler) auswählen, die Deutschland tatsächlich bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten. Zum 35er-Aufgebot gehören gleich vier Spieler, die beim TSV Bayer Dormagen ausgebildet wurden.