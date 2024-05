NGZ-Sportler des Monats April: Tobias van Aggelen Olympia 2028 in Los Angeles ist definitiv ein Thema

In der Universitätsstadt am Neckar ging er bislang dem Studium der Sportwissenschaften nach, doch könnte an dessen Stelle zukünftig die Wirtschaftsinformatik rücken. Im Schwimmbecken bildete er dort unter Trainer Alexander Kreisel, der Marco Koch zum Weltmeister über 200m-Brust gemacht hatte, unter anderem mit dem für Paris qualifizierten Luca Nik Armbruster (Unna) eine fünfköpfige Trainingsgruppe. „Und dafür bin ich dankbar“, sagt der 20-Jährige, der die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles schon jetzt fest ins Visier genommen hat. Seine Hauptstrecken bleiben die 100- und 200m-Kraul, doch will er das anstehende „Puffer-Jahr“ dazu nutzen, seine Möglichkeiten auch über 200- und 400m-Lagen auszuloten. Die 2025 anstehende WM in Singapur peilt er vor allem über die Staffel an. „Im Einzel bin ich noch zu weit weg.“ Aber er arbeitet dran.