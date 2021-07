Turnen : Sarah Voss setzt voll auf die Mannschaft

„Du warst nicht bei Olympia, wenn du nicht auch ein Bild mit den Ringen hast.“ Sarah Voss mit ihren Teamkolleginnen Elisabeth Seitz, Kim Bui und Pauline Schäfer (v.l.). Foto: sarah.vossi/Instagram

Dormagen Am Sonntag stand für die Dormagenerin der Umzug vom Vorbereitungslehrgang in Joetsu ins Olympische Dorf auf dem Programm. In Tokio hofft die 21-Jährige mit der deutschen Turnriege auf den Einzug ins Teamfinale.

Schon kurz vor dem Einzug ins Olympische Dorf am Sonntag setzte Benedikt „Peter“ Wagner den ersten Post ab. „Wir sind gut angekommen“, ließ der Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen stellvertretend für seine von Bundestrainer Vilmos Szabo und Physiotherapeut Daniel Hummen begleiteten Teamkollegen Max Hartung, Matyas Szabo und Richard Hübers wissen.

Sarah Voss aus Rheinfeld reiste mit der deutschen Turnriege bereits Anfang des Monats nach Japan, um sich bis Sonntag im etwa drei Stunden nordwestlich von Tokio gelegenen Joetsu auf ihre ersten Sommerspiele vorzubereiten. Jetzt hat die 21-Jährige ebenfalls im Olympischen Dorf, das am Montagmittag im Beachvolleyballer Ondrej Perusic aus Tschechien den dritten positiv auf das Coronavirus getesteten Athleten meldet, eingecheckt. Im vor allem für seine kulinarischen Köstlichkeiten bekannten Joetsu hatte sich die Turnerin noch absolut sicher gefühlt. „Wir mussten uns hier tatsächlich keine Sorgen machen, um uns wurde sich sehr gut gekümmert. Wir hatten natürlich jeden Tag PCR-Tests, wir hatten strenge Auflagen, aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass uns das alles ermöglicht und uns ein sehr angenehmer Aufenthalt geboten wurde.“ Trotz der widrigen Umstände fiebert sie Olympia entgegen: „Wir freuen uns in jedem Fall riesig auf die Spiele und wir haben auch das Gefühl, dass uns hier alles ermöglicht wird, damit wir uns wohlfühlen. Wir haben zwar sehr, sehr strenge Auflagen, die wir auch befolgen werden, aber in erster Linie sind wir überhaupt froh, dass die Olympischen Spiele in dem Rahmen stattfinden können und wollen da natürlich unsere beste Leistung zeigen.“

Info Der Zeitplan von Sarah Voss & Co. bei Olympia Sonntag, 25. Juli Qualifikation Subdivision 5, 13.20 Uhr (MEZ) Dienstag, 27. Juli Teamfinale, 12.45 Uhr (MEZ) Donnerstag, 29. Juli Mehrkampffinale, 12.50 Uhr (MEZ) Sonntag, 1. August Gerätefinale (Einzel) Sprung (10.45 Uhr/MEZ) und Stufenbarren (12.15 Uhr/MEZ) Montag, 2. August Gerätefinale Boden (10.45 Uhr/MEZ) Dienstag, 3. August Gerätefinale Schwebebalken (10.45 Uhr/MEZ)

Ihr neues Quartier hat ihr fast den Atem verschlagen. „Das Olympische Dorf ist der Hammer!“ Ihre Mannschaftskollegin Elisabeth Seitz beschreibt in der Bild am Sonntag den Alltag: „Wir sind in Quarantäne, dürfen nur vom Hotel in die Turnhalle und zurück. Um den Block gehen, gibt’s nicht, nur das eigene Stockwerk und das, wo man isst, darf betreten werden. Den Fahrstuhl darf man nicht allein betätigen, da kommt dann jemand zum Knöpfedrücken. Und beim Essen sind Plexiglas-Scheiben zwischen uns. Wir durften uns anfangs nicht mal selbst das Essen nehmen, jetzt geht das wenigstens mit Handschuhen. Und wir sollen möglichst nicht laut reden, schreien oder jubeln.“ Aber immerhin hat sie erleichtert festgestellt, dass für die Befriedigung anderer Bedürfnisse gesorgt sei: „Das ist super organisiert. Es gibt quasi einen Tante-Emma-Laden auf Rädern. Ein kleiner Bus, der vor die Halle kommt und Sachen aus dem Supermarkt bringt. Da haben vor allem wir Frauen gleich eine ‘Shopping-Tour’ gemacht.“

Aber das sportliche Ziel, das Erreichen des Teamfinales mit der Mannschaft, steht natürlich über allem, sagt Sarah Voss: „Wir wollen unter die Top 8, um dann noch einen zweiten Wettkampf turnen zu dürfen.“ Im Klartext heißt das: Alles hängt vom Ergebnis der Qualifikationswettkämpfe (Sonntag ab 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit) ab. Die deutschen Frauen sind ab 13.20 Uhr (MEZ) in der Subdivision 5 gefordert. Der große Vorteil: Weil es die letzte Gruppe ist, wissen die Schützlinge von Bundestrainerin Ulla Koch dann genau, was die Konkurrenz aufs Tableau gebracht hat. Hier entscheidet sich, wer an Dienstag, 27. Jul, ab 12.45 Uhr das Teamfinale bestreitet, wer im Mehrkampffinale am Donnerstag, 29. Juli, ab 12.50 Uhr und wer am Sonntag, 1. August, an den Geräten Sprung (10.45 Uhr) und Stufenbarren (12.15 Uhr), am Montag, 2. August, am Boden (10.45 Uhr) sowie am Dienstag, 3. August, am Schwebebalken (10.45 Uhr) um Einzelmedaillen turnt.

Sarah Voss hofft zum Erfolg mit der Mannschaft auf den Einzug ins Finale der Balkenspezialistinnen. So wie bei der Heim-WM 2019 in Stuttgart. Ihren siebten Platz mit 13,266 Punkten kommentierte die damals 19-Jährige, die sich zuvor als Zehnte des Mehrkampffinales in die Weltspitze geturnt hatte, launig: „Ich bin ja noch ein No-Name bei Weltmeisterschaften, deshalb habe ich mich schon gefreut, nicht vom Balken gefallen zu sein.“ Unter Druck setzen mag sich die immer gut organisierte Dormagenerin auch in Tokio nicht: „Für mich persönlich erhoffe ich mir natürlich, dass ich mein Bestes rausholen kann, dass ich meine beste Leistung bringen kann – und was dann noch kommt, ist sozusagen das i-Tüpfelchen.“