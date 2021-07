Olympia in Tokio : Von Betten aus Pappe, Glück und Sorgen

Dormagen/Tokio Benedikt Wagner erzählt, wie die ersten Tage der Dormagener Säbelfechter bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio verlaufen sind.

Ein Thema sei ihm und seinen Kameraden trotz der Vorfreude auf Olympia jede Sekunde präsent: Corona. „Obwohl es überall Desinfektionsmittelständer gibt, fast jeder sich an die Maskenpflicht und die Abstände hält, begleitet mich ein mulmiges Gefühl. Eine Infektion zu diesem Zeitpunkt würde einen Ausschluss von unserem Wettbewerb und eine sofortige Quarantäne bedeuten.“ Dass es angesichts der steigenden Fallzahlen mittlerweile sogar Stimmen gibt, die eine sofortige Absage der Spiele fordern, beschäftigt ihn. „Diese Option hatte ich nie in meinem Kopf. Ich dachte, wenn wir erstmal hier sind, treten wir auch an.“ Vor allem jetzt, da sie schon ihre Fechtausrüstung samt Waffen zur Materialkontrolle in die als Trainings- und Wettkampfstätte dienenden Makuhari-Messehallen gebracht haben. Dabei hat er einen ersten Blick in die Halle werfen können, in der ab Samstag die Medaillen vergeben werden. „Sieht sehr gut aus und macht Lust auf den Wettkampf. Hoffentlich werden wir hier so viel Zeit wie möglich verbringen.“ Weil der Einzelwettbewerb der Säbelfechter bereits früh am nächsten Tag beginnt, bleibt er wie wohl alle Dormagener der Eröffnungsfeier am Freitag fern – nur der lediglich in der Team-Entscheidung einzusetzende Hübers überlegt noch. „Wir verfolgen den Olympia-Auftakt im TV.“