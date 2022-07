Rudern : Olivia Clotten rudert zu WM-Bronze

Neuss Dagegen kostet ihrer Schwester Cosima Clotten in Varese großes Pech die Medaille im leichten Fraueneiner. Schon am Freitag holt Cecilia Sommerfeld die Bronzemedaille.

Zunächst war bei der U23-Weltmeisterschaft allerdings Aufbauarbeit gefordert, denn das wegen der Wetterkapriolen vorverlegte Finale im leichten Frauen-Einer brachte Cosima Clotten kein Glück. Die 22-Jährige kämpfte hinter den Favoritinnen Evangilia Anastasiadu (Griechenland) und Elis Ozbay (Türkei) gegen die Italienerin Giulia Clerici und die Niederländerin Phaedra van der Molen um die Bronzemedaille. Auf der zweiten Streckenhälfte machte die tempoharte Neusserinnen wie immer Boden gut, kassierte van der Molen und griff 250 Meter vor der Zieleinfahrt auch Clerici an. Aber im Endspurt geriet sie auf ihrer Backbordseite in die Bojenkette, blieb zweimal kurz hängen und musste schließlich in 7:52,48 Minuten die Italienerin (7:49,07) ziehen lassen. Am Ende hatte sie sich hinter der Niederländerin (7:51,39) wie im Vorjahr mit Platz fünf zu begnügen. Wie bitter!