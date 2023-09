Ruder-WM in Belgrad Olivia Clotten rudert im Achter ums Olympia-Ticket

Der blutjunge Deutschland-Achter hatte sich im Trainingslager am Stützpunkt in Rostock fit für die unmittelbare Wettkampfvorbereitung (UWV) in Ratzeburg gemacht. Nach einer kurzen Rast daheim ging es bereits in der vergangenen Woche nach Belgrad. Sollte es dort nicht klappen mit dem Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, würde sich Clotten ziemlich flott auf den Rückflug in die Staaten begeben, wo sie an der Ohio State University in Columbus im letzten Jahr ihres Bachelorstudiums „International Business“ steht. Den Traum von Olympia nehmen sie und ihr Team am Dienstag aber mit aufs Wasser. Die 21-Jährige weiß schließlich um ihre außergewöhnlich komfortable Ausgangsposition bei der WM: „Wir wollen, aber wir müssen nicht. Wir haben im Grunde genommen nichts zu verlieren. Von uns erwartet niemand, dass wir die Qualifikation für Olympia schon jetzt schaffen.“ Aber die Chance ist immerhin da.