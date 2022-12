Fußball Oliver Seibert trainiert im „Comeback des Jahres“ den SV Uedesheim

Das gab es doch schon einmal: In der Saison 2016/2017 sprang Oliver Seibert, Sportlicher Leiter Jugend, Coach der C-Junioren und Ersatzkeeper, beim damals noch in der Oberliga kickenden SC Kapellen nach der Trennung von Toni Molina an der Seite von Wolfgang Brück als Trainer ein. Nach seiner Rückkehr zum SV Uedesheim hatte der inzwischen 38-Jährige in dieser Spielzeit auch acht Mal das Tor des A-Kreisligisten gehütet – und löst dort zum 1. Januar das umittelbar nach der 1:2-Niederlage am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen den SV Bedburdyck/Gierath nach dreieinhalb Jahren geschlossen zurückgetretene Trainerteam mit Dalibor Dobras, Timm Oppermann und Ioannis Kontogiannis ab.