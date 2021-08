Handball in Dormagen : TSV Bayer stellt sein neues Team vor

Patryck Biernacki vom TSV Bayer Dormagen. Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen Rund einen Monat vor Beginn der 2. Handball-Bundesliga steht in Dormagen die offizielle Saisoneröffnung an. Zu Gast ist am Sonntag Erstligist Hannover-Burgdorf.

Zumindest von den Ergebnissen her liefen die beiden jüngsten Vorbereitungsspiele des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen nicht gerade optimal. Zunächst setzte es beim Ligakonkurrenten HSG Nordhorn-Lingen eine 21:31-Niederlage, dann verlor der TSV beim Erstligisten HSG Wetzlar mit 27:34. Geht es nach TSV-Coach Dusko Bilanovic, soll sich seine Mannschaft am Sonntag bei der offiziellen Saisoneröffnung aber schon wieder ein deutliches Stück weiterentwickelt haben und möglichst ein besseres Resultat einfahren. Wobei das ein hartes Stück Arbeit wird, denn die Dormagener haben sich einen namhaften Gegner eingeladen. Gegen den TSV Hannover-Burgdorf, vorige Saison in der Bundesliga immerhin Elfter, soll den Fans des TSV ab 14 Uhr nicht nur die neue Mannschaft präsentiert werden, sie sollen auch attraktiven Handball geboten bekommen.

Das passt es ganz gut, dass die Dormagener nach der Niederlage gegen Wetzlar von Montag bis Donnerstag ein Trainingslager in der Sportschule Hennef absolviert haben, um sich weiter für die neue Spielzeit in Form zu bringen, die für sie am 11.September mit dem Auswärtsspiel beim ASV Hamm-Westfalen beginnt. „Wir haben unsere Ziele umgesetzt. Es hat alles sehr gut geklappt“, sagte Trainer Dusko Bilanovic am Donnerstag auf der Rückfahrt nach Dormagen. Dreimal täglich bat er seine Mannen zu Trainingseinheiten, dabei lagen die Schwerpunkte auf der Festigung der Abwehrarbeit, dem Überzahlspiel und dem Teambuilding. Mit dabei war auch der Slowene Jaka Zurga, dessen Verpflichtung die Dormagener am Mittwoch vermeldeten. Der 23-Jährige hatte die TSV-Verantwortlichen im Training und zwei Testspieleinsätzen überzeugt.

Weil noch nicht klar ist, wann Linksaußen Joshua Reuland nach seinem Kreuzbandriss zurückkehren kann und letztlich sein volles Leistungsvermögen wieder erreichen kann, war es den Dormagenern wohl zu riskant, nur mit Youngster Tim Maste in die Saison zu gehen. „Jaka ist ein vernünftiger Junge. Er war die ganze Zeit dabei und hat sich schon ganz gut integriert“, sagte Bilanovic. Aktuell läuft die Kommunikation allerdings noch über englische Sprache. Im Gegensatz zum Polen Patryck Biernacki, der schon Anfang des Jahres für den Rückraum verpflichtet worden war, spricht Zurga nämlich noch gar kein Deutsch. Dass die TSV-Profis nach dem Trainingslager jetzt zwei freie Tage genießen, nutzen die beiden Neuen, um in der Heimat Organisatorisches zu regeln. Biernacki, der schon eine eigene Wohnung in seiner neuen sportlichen Heimat bezogen hat, holt zum Beispiel Frau und Kind nach Dormagen.