Halbzeitbilanz: TSV Norf Offensive nur ein laues Lüftchen

Saisonverlauf Der Liganeuling legte einen vielversprechenden Saisonstart hin. In den ersten vier Partien gelangen dem TSV zwei Siege und ein Unentschieden, nur gegen die Spitzenmannschaft der SVG Grevenbroich (2:3) musste sich der Aufsteiger geschlagen geben. Dennoch gelang es dem Team nicht, an den Erfolg anzuknüpfen. In Folge kamen drei Spiele mit insgesamt 14 Gegentoren. Der 1:0-Sieg gegen den SC Grimlinghausen am achten Spieltag war der letzte Sieg in der Liga, den der TSV Norf feiern konnte. Es folgte neun Partien ohne Sieg. „Uns hat häufig das Glück gefehlt, aber Glück muss man sich erarbeiten. In einigen Partien, die wir knapp verloren haben, war auch was Zählbares für uns drin“, meint Teammanager Peter Spitzkat. In Folge der Ergebnismisere trennte sich der Verein von Trainer Artur Koziatek. Den Nachfolger fand der TSV in den eigenen Reihen. Michael Creutz übernimmt das Steuer im Abstiegskampf, zuvor trainierte er die A-Jugend-Mannschaft des Vereins.