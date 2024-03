2. Handball-Bundesliga Nur Siege in Direktduellen reichen Dormagen nicht

Nein, an Schmitz‘ Backes sind sie noch lange nicht vorbei auf ihrem Weg zu einer weiteren Spielzeit in der Zweiten Bundesliga – es wäre die sechste in Folge und die insgesamt 21. seit dem ersten Aufstieg vor genau 41 Jahren für die Handballer des TSV Bayer Dormagen. Die beiden Siege über die direkten Konkurrenten aus Aue und Dessau haben ihnen ein wenig Luft verschafft im Abstiegskampf, mehr aber auch nicht. Fünf Punkte Distanz zum 17. Tabellenplatz, der ebenso wie der 18. unweigerlich in die Dritte Liga führt, sind elf Spieltage vor Saisonende ein ordentliches Polster, ein komfortables oder gar beruhigendes Polster sind sie nicht. Hätten sich die Dormagener am ersten Spieltag nach der EM-Pause nicht den mit einer 26:30-Niederlage bestraften Aussetzer ausgerechnet beim Tabellenvorletzten TuS Vinnhorst geleistet, sähe die Sache schon anders aus. Doch Dormagen liegt im Rheinland, und da heißt es ja bekanntlich: „Wer weiß, wozu es gut ist…“