Basketball-Regionalliga Nur nicht schon wieder einen Spätstart hinlegen

In den Einheiten vor dem schweren Gang am Freitagabend (Anpfiff 20.15 Uhr) zum SV Haspe 70 hat der Coach darum genau das zum Trainingsinhalt gemacht. Allerdings vorrangig mit praktischen Übungen. „Wir verbringen nicht mehr so viel Zeit in Video-Sessions. Die Informationen, die die Spieler brauchen, bekommen sie von mir.“ Zum Beispiel die, dass die Gastgeber, die das Hinspiel in Grevenbroich noch mit 88:97 verloren hatten, in Anferne McAllister ihren wohl besten Spieler abgegeben haben. Der US-Amerikaner, der im Schnitt mit 22,6 Punkten und 9,7 Rebounds fast ein Double-Double aufgelegt hatte, beendet die Saison beim Kooperationspartner Phoenix Hagen in der zweithöchsten Liga (Pro A).