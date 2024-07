Düsseldorf spielt in Neuss Nur ein Tor blieb Holzheim gegen die Fortuna verwehrt

Obwohl er und seine Crew nun endlich durchatmen können, vermisste er den Stress und die Hektik der vergangenen Wochen am Montagmorgen schon fast wieder. „Du hast jetzt, wo alles vorbei ist, so eine Leere in dir.“ Doch die Erinnerung an eine „rundum megagelungene Veranstaltung“ bleibt ihm und seinen Mitstreitern. „Selbst das Wetter, also eins der wenigen Dinge, die du nicht beeinflussen konntest, war großartig.“