Basketball : Nur der erste Sieg macht die Elephants froh

Grevenbroich Trotz extrem sparsamer Vorstellung schlagen die Grevenbroicher Basketballer den spielerisch deutlich besseren Deutzer TV mit 77:70.

Die spannende Frage nach dem schwer erkämpften 77:70-Erfolg (Halbzeit 39:39) der NEW’ Elephants vor heimischem Publikum über den Deutzer TV ist: War das nach den drei Auswärtsniederlagen zum Start in die Regionalliga-Saison der Brustlöser für die Basketballer aus Grevenbroich oder ist das die unangenehm bittere Kost, mit der die Fans an der Erft in dieser Spielzeit leben müssen?

Schön war das nicht, was Ryon Howard, Kike Garrido & Co. zur Heimpremiere anboten. Das sah natürlich auch Coach Jason Price, der nach dem ersten Saisonsieg geschafft feststellte: „Ich bin sehr müde. Auf uns wartet noch eine Menge Arbeit.“ Um ehrlich zu ein: Die selbsternannten „Kellerkinder“ aus Köln zeigten den besseren Basketball und hätten den Sieg allemal verdient gehabt. Für Power Forward Timo Steffens ein Déjà-vu-Erlebnis: „Wir stehen jetzt bei 0:4, hätten aber hier und genauso gut gegen Rhöndorf und die RheinStars gewinnen können.“ Angetan vom strukturierten und doch hochemotionalen Auftritt der Gäste zeigte sich auch Elephants-Manager Hartmut Oehmen. Seine Einschätzung: „Deutz war richtig stark – besser als Dorsten und Wulfen.“ Zum ersten Mal mit Center Lennart Boner angetreten, boten die von Anton Geretzki und Philipp Pfeifer angeführten Domstädter den Elephants einen großen Kampf und funktionierten als Team. Ganz im Gegensatz zu den Grevenbroichern. Die enttäuschten vor allem in der ersten Hälfte krass, wirkten mitunter wie paralysiert. Mit Ausnahme von Jahad Thomas: Der bullige US-Profi, der auch gut als Linebacker im American Football durchgehen würde, explodierte nach seinen schwachen Leistungen in Rhöndorf und Wulfen förmlich: Zur Halbzeit standen für ihn 20 Punkte mit einer Wurfquote von 80 Prozent zu Buche, am Ende war er mit 36 Punkten (2/6 Dreier) der „Vater“ des für den weiteren Saisonverlauf so immens wichtigen Sieges.