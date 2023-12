2. Handball-Bundesliga Null Punkte für Dormagen aus englischer Woche

Der entscheidende taktische Kniff. Denn mit der offensiven Deckungsvariante kamen die Dormagener wie schon am Mittwoch mit dem konsequenten 3:2:1 der Hüttenberger überhaupt nich zurecht. Von einem 5:0-Lauf der Gastgeber zu einer 8:7-Führung (18.) erholte sich der TSV zwar noch mal und ging mit einem 14:14 in die Pause, doch nach dem Seitenwechsel musste er irgendwann abreißen lassen. „Wir legen los und prellen natürlich in die Aktionen rein. Das spielt Potsdam in die Karten, und sie haben sofort Vertrauen in ihre 3:3-Abwehr. Sie haben das richtig gut gemacht, und wir schaffen es einfach nicht, uns ohne Ball die Räume so vorzubereiten, dass wir in die Tiefenbewegung reinkommen und so zu laufen, dass sie ins Rudern kommen“, erklärte TSV-Coach Matthias Flohr. Sicher außergewöhnlich in diesem Zusammenhang, dass die Schiedsrichter nicht eine einzige Zeitstrafe gegen den VfL aussprachen. Und wenn die Dormagener dann doch mal durchkamen, fanden sie oft ihren Meister in Torwart Lasse Ludwig, der am Ende starke 14 Paraden zu Buche stehen hatten. Auf Seiten der Gäste häuften sich 21 Fehlwürfe und 13 technische Fehler an. Viel zu viel, um erfolgreich sein zu können.