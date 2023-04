Motorsport Panne kann Rennfahrer aus Nievenheim nicht stoppen

„Wir freuen uns sehr über den zweiten Platz. Zwischenzeitlich standen wir kurz vor dem Rennende, da das Auto beim Ausrutscher stark beschädigt wurde. Die Mechaniker haben den Wagen mit viel Klebeband wieder zusammengeflickt und uns die Weiterfahrt ermöglicht. Vielen Dank an das gesamte Team für die herausragende Leistung“, erklärte Tim Scheerbarth. Er war den Start gefahren, wobei er zwischenzeitlich mit fünf Autos um die Plätze kämpfte. „Das hat richtig Bock gemacht“, betonte der Nievenheimer, der das Auto schließlich auf den zweiten Platz nach vorne fuhr und an einen Teamkollegen übergab. Nach dem Leitplankenkontakt ging beim anschließenden Boxenstopp jede Menge Zeit verloren, die aber kurz vor Rennende mit einem taktisch gut getimten Boxenstopp wieder aufgeholt werden konnte. Das brachte Scheerbarth & Co. bis auf wenige Sekunden an den Führenden heran. „Wir haben dadurch zwei Autos überholt – das war ein perfekter Schachzug vom Team“, zeigte sich Scheerbarth hoch erfreut. Die NLS legt nun eine neunwöchige Pause ein. Der vierte Lauf der Langstrecken-Serie findet am 16. und 17. Juni statt und führt erneut über eine Distanz von vier Stunden.