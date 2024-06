Fußball NRW-Turnier der Fanklubs des FC Bayern steigt in Vorst

Die dichte an Bundesligisten in Nordrhein-Westfalen ist zwar sehr hoch, doch auch die Konkurrenz aus dem Süden steht bei vielen Fußball-Fans hierzulande hoch im Kurs. Ein deutlicher Beleg dafür ist, dass es im Bundesland NRW die meisten eingetragenen Fanklubs des FC Bayern München außerhalb von Bayern. Einer davon ist „Treu den Roten“ aus Scherfhausen, der am Wochenende mal wieder eine besondere Veranstaltung auf die Beine stellt.