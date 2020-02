Synchron-Eislaufen : Team Butterfl’ice ist bereit für den großen Auftritt

Das Team Butterfl'ice des Neusser Schlittschuh-Klubs. Foto: NSK

Neuss Mehr als 300 Teilnehmer aus ganz Europa nehmen an der NRW-Trophy in der Eisporthalle am Südpark teil.

