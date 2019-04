Leichtathletik : NRW-Meister auf der Langstrecke gesucht

Neuss Ausrichtende TG Neuss erwartet mehr als 300 Aktive aus ganz NRW.

Zum zweiten Mal nach 2017 richtet die TG Neuss die Langstreckenmeisterschaften von Nordrhein-Westfalen aus. Am 4. Mai stehen im Leichtathletikzentrum am Jean-Pullen-Weg in Neuss (Pomona) ab 11 Uhr diese Entscheidungen an: Altersklasse W14/M14 über 2000 Meter, W15/M15 und U18 über 3000 Meter, U20 über 5000 Meter, Seniorinnen über 5000 Meter, Frauen offene Klasse über 10.000 Meter sowie Männer offene Klasse und Senioren über 10.000 Meter.