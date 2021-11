Fußball-Bezirksliga : Novesia fokussiert aufs nächste Spiel

Rhein-Kreis Der Tabellenvorletzte der Fußball-Bezirksliga will sich nicht von dem Hin und Her der neuen Corona-Regeln ablenken lassen. Es geht zur SG Rommerskirchen-Gilbach.

In der Fußball-Bezirksliga steht am Sonntag unter den neuen Corona-Vorgaben der vorletzte Spieltag der Hinrunde an. Für Jüchens Trainer Marcel Winkens kam der Schritt nicht unerwartet: „Bei uns in der Mannschaft sind der gesamte Trainerstab und die Mannschaft durchgeimpft. Zu Saisonbeginn haben wir unsere Spieler bereits darauf hingewiesen, dass es zu dieser Regel kommen könnte.“ Dennoch liegt beim VfL aktuell ein Corona-Fall vor, der aber im Heimspiel gegen den TuS Gerresheim keine Auswirkung auf die Mannschaft hat.