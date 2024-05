Fußball-Kreisliga A Novesia Neuss schafft gegen Norf den Klassenverbleib

DJK Novesia – TSV Norf 4:0 (1:0). Im direkten Duell gegen den Abstieg setzte sich die Novesia klar durch und bleibt somit in der Kreisliga A, wohingegen Norf kommende Saison in der Kreisliga B auflaufen wird. „Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist“, sagte DJK-Coach Ricardo Lopes Ferreira. „Wir haben es wieder spannend gemacht, statt schon im ersten Durchgang den Deckel draufzumachen. Ab der 70. Minute haben wir angefangen, richtig schönen Fußball zu spielen.“ Denis Haas traf zum frühen 1:0 (8.), Tammo Freese (84.), Marius Ilka (86.) und Ilias Giouvanitskas (88.) schraubten das Ergebnis in den letzten Minuten hoch.