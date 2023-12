Fußball-Kreisliga A Novesia Neuss steht mächtig unter Zugwang

Die weiteren Partien des Wochenendes Für den 1. FC-Süd geht es am Sonntag noch einmal zum Kaarster See. Bei der SG will der Spitzenreiter seine Serie weiter ausbauen. Wenige Tage nach dem Pokal-Aus gegen Jüchen (0:4) geht es für den SV Glehn in der Liga weiter. Schon um 13 Uhr empfängt Glehn den BV Wevelinghoven. Zum Jahresabschluss muss der FC Delhoven beim SC Grimlinghausen ran. Um den Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten, braucht es einen Sieg. Der SV Uedesheim trifft am 17. Spieltag auf die Sportfreunde Vorst. Außerdem ist der TuS Grevenbroich zu Gast in Grefrath, der FC Zons muss im Kellerduell gegen den TSV Norf ran und Schlusslicht SVG Grevenbroich beendet das Jahr mit einem schweren Auswärtsspiel beim SV Rosellen.