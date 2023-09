Jugendfußball Novesia Cup kämpft in Neuss um seine Zukunft

Besonders warm ums Herz wurde Vossen mit Blick auf die Atmosphäre auf der Sportanlage am Stadtwald. Die Fans des erstmals teilnehmenden Teams von Fenerbahce Istanbul sorgten für Gänsehautmomente, die Familien von einigen Spielern reisten sogar eigens aus der Türkei an. Aber auch Anhänger des Turniersiegers aus Belgien waren zahlreich vertreten, insgesamt war der Besuch auf der PSV-Anlage aus Sicht von Vossen sehr zufriedenstellend: „An diesem Tag hat einfach vieles zusammengepasst, auch das tolle Wetter hat seinen Teil beigetragen.“ Doch bei aller Begeisterung hat der Erfinder des Novesia Cups nicht vergessen, was für ein Kraftakt es war, das Turnier in diesem Jahr auf die Beine zu stellen. In den Anfangsjahren ging es als Wettbewerb für D-Junioren noch im Jahnstadion über die Bühne, danach wurde der Standort und damit auch die ausrichtenden Vereine häufiger mal gewechselt. Zum Beispiel in der Nordstadt bei der SVG Weißenberg oder auf der Wolkeranlage mit der Unterstützung der DJK Rheinkraft. Vossen weiß also, was es heißt, nach neuen Partnern und Austragungsstätten zu suchen.