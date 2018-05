Lokalsport: Note eins zum Auftakt

Neuss Janika Derks vom RSV Neuss-Grimlinghausen gelingt mit ihrem Sieg beim Voltgierturnier in Ermelo ein herausragender Start in die Saison.

In einem Wettbewerb, der bis auf die zwei besten Eidgenössinnen die komplette Weltelite ins KNHS Centrum nach Ermelo geführt hatte, setzte die Ückeratherin früh klare Akzente. In der Pflicht, seit vielen Jahren die Paradedisziplin der in diesem Bereich ungemein präzise, ja fast schon penibel arbeitenden Voltigierer vom Nixhof, sicherte sich Janika Derks einen veritablen Vorsprung, lag mit 8.490 Punkten klar vor der Konkurrenz. Pauline Riedl folgte mit 8.165 Punkten auf Platz zwei. Auch ihre tierischen Partner besetzten die Pole Position, Caruso wurde vor Diamond Sky als bestes Pferd des ersten Tages ausgezeichnet.

Das konnte einfach nicht so bleiben, und Agnes Werhahn, obwohl sie seit 15 Jahren nicht mehr selbst an der Longe steht, immer noch die erfolgreichste Voltigiertrainerin der Welt, erklärte warum: "Pferde sind Lebewesen und lassen im Laufe eines Turniers nach, werden müde." Darüber hinaus bestritt der achtjährige Diamond Sky in Ermelo erst seinen sechsten Wettkampf. Werhahn: "Er ist wie ein Riesenbaby - und große Pferde brauchen in ihrer Entwicklung einfach länger." Prompt patzte er im Technikprogramm, "da fehlt ihm im Zusammenspiel mit der Voltigiererin noch die Sicherheit", fügte Agnes Werhahn an.

Der Fauxpas war indes locker zu verkraften, auch nach dem Technikprogramm, das eher an eine Kür erinnerte, führte Janika Derks das internationale Feld weiter an. Und das blieb auch nach der echten Kür so, "die leicht aussieht, aber tatsächlich ungemein schwierig ist" (Werhahn). Für Caruso ging damit ein anstrengender Tag zu Ende, schließlich war er in Ermelo doch gleich doppelt gefordert, kam mit Daniela Slomka auf Rang 16. Der in Düsseldorf studierenden Österreicherin, mit Jessica Lichtenberg an der Longe, gehört das Pferd, das in Neuss ausgebildet wurde und seit rund zweieinhalb Jahren auf dem Nixhof steht. Auf den Nachfolger des mittlerweile nicht mehr in Wettkämpfen eingesetzten Auxerre kann Janika Derks auch bei den in diesem Jahr anstehenden Großereignissen bauen.