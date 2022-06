Fußball-Landesliga : Norbert Müller prägt Ära in Kleinenbroich

Trainer Norbert Müller (l.) und Pascal Juch haben in Kleinenbroich lange zusammen gearbeitet. Damit ist es bald vorbei, Müller beendet nach der Saison seine Karriere. Foto: Heiko van der Velden

Kleinenbroich Nach über acht Jahren endet bei der Teutonia eine Erfolgsgeschichte. Auch wenn am Ende der Abstieg aus der Fußball-Landesliga steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Eigentlich wäre das Heimspiel gegen die SG Unterrath am 19. Juni die letzte Partie der Saison für Teutonia Kleinenbroich gewesen, doch als die Anfrage von Staffelleiter Thomas Klingen kam, ob die Partie nicht vorverlegt werden könne, um die Abstiegsrelegation der Fußball-Landesligen früher auszuspielen, zögerte Norbert Müller nicht lange. Nach einer völlig verkorksten Meisterschaftsrunde ist der Teutonen-Trainer froh über jede Woche, die er die Saison früher ad acta legen kann. So wird die Partie am Freitag (19.30 Uhr) gegen Unterrath auch seine letzte sein, bei er die Mannschaft auf der heimischen Sportanlage Am Hallenbad betreut. Nach dem letzten Spiel eine Woche später bei SW Düsseldorf endet dann endgültig eine über achtjährige Ära, die für Kleinenbroicher Verhältnisse eine unglaubliche Erfolgsgeschichte war – auch wenn sie mit einem Abstieg abgeschlossen wird. Zudem hängt Müller, der am 1. Juli sein 66. Lebensjahr vollendet, seine Trainerkarriere insgesamt an den Nagel.

Aber auch wenn es Müllers letztes Heimspiel als Teutonen-Trainer ist, mit einem emotionalen Abschied rechnet er nicht am Freitagabend. Den soll es erst gut anderthalb Wochen später geben, wenn er sich im Klubhaus in kleiner Runde mit Vereinsvertretern sowie ehemaligen und scheidenden Spielern aus dem aktuellen Kader trifft. Tags darauf, an Fronleichnam, geht‘s dann noch auf Mannschaftstour nach Berlin. Gut möglich, dass die dazu beitragen kann, etwas von der Enttäuschung wegzunehmen, die sich angesichts des früh feststehenden Abstiegs in den vergangenen Monaten wie Mehltau über die erfolgreichen Jahre davor gelegt hat. Wer mit Müller spricht, merkt, dass ihn das wurmt: „Aus zweierlei Gründen. Zum einen hätte ich mich natürlich gerne anders aus Kleinenbroich verabschiedet, zum anderen hätte ich mir etwas Schöneres vorstellen können, als meine Karriere mit einem Abstieg zu beenden.“

Info Im ersten Spiel ein klarer Sieg gegen die Red Stars Anfang Das erste Meisterschaftsspiel als Teutonen-Coach bestritt Norbert Müller am 23. März 2014 bei den Red Stars Mönchengladbach, es gab einen 4:0-Sieg. Kreispokal Am 31. Oktober 2015 gewann Kleinenbroich erstmals den Kreispokal (2:0-Sieg gegen Viktoria Rheydt). Fair Play Am Ende der Saison 2018/2019 erhielt die Teutonia erstmals den Oddset-Fair-Play-Pokal als fairste Mannschaft im gesamten Fußballverband Niederrhein.

Eigentlich hatte er zusammen mit seinem Co-Trainer Björn Linevondeberg und Betreuer Horst Wälzkes schon nach der wegen Corona abgebrochenen Vorsaison mal den Gedanken durchgespielt, einen Schlussstrich zu ziehen. Dann wäre ein sechster Platz als Abschluss in die Annalen eingegangen. Dass es nicht so gekommen ist, ist ein Beleg für die im Fußball ganz sicher nicht alltägliche Beziehung zwischen einem Trainer und seiner Mannschaft. „Wir haben uns besprochen und uns dazu entschieden, dass wir es alle zusammen nach mal durchziehen“, erinnert sich Müller.

Die Basis für die ganz besondere Verbindung zu seiner Mannschaft legte Norbert Müller, als er sich nach vielen Jahren als Trainer des TuS Wickrath und einer kürzeren Episode als Reserve-Coach beim 1. FC Mönchengladbach dazu entschied, einem Hilferuf aus Kleinenbroich zu folgen. In der Saison 2013/2014 drohten die stolzen Teutonen, die schon mal Ende der 1970er Jahre in die Landesliga aufgestiegen waren, in der Kreisliga B zu verschwinden. Doch dann übernahm in der Rückrunde das Team Müller, Linevondeberg und Wälzkes und führte die Mannschaft mit elf Sieg aus 13 Spielen noch auf Platz sechs der Kreisliga-A-Tabelle. Von da an ging es eigentlich immer nur aufwärts. Ohne das große Geld und mit vielen Spielern aus den eigenen Reihen wie Marius Brunsbach, Daniel Busse, Dominik Klouth, Christopher Roth, Ilias Hamdani, Jonas Vincent Königs, Michael Mardorf und Pascal Juch.