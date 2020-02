Judo : Nora Bannenberg holt Bronze bei European Open

Neuss Erst im Halbfinale ist für die Weckhovenerin Schluss.

(hynr) Auch wenn es auf dem Foto, das die in Weckhoven aufgewachsene Judoka auf ihrem Social-Media-Account veröffentlicht hat, nicht den Anschein macht, ist Nora Bannenberg mächtig stolz auf ihre erste Medaille bei den „European Open“ in Bratislava. Auf dem Weg zum Edelmetall räumte die in Reuschenberg ausgebildete Athletin einige Hochkaräter im Eiltempo aus dem Weg.