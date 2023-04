Fußball-Kreisliga Grimlinghausener Nöte nun noch größer

SV Rosellen – SV Bedburdyck/Gierath 1:2 (0:0). Der SV Bedburdyck/Gierath sendet im Abstiegskampf das nächste Lebenszeichen. Gegen Rosellen erkämpfte sich das Kellerkind einen überraschenden Sieg. Tobias Boonstra (53.) brachte Gierath in Führung, David Zirwes (71.) glich aus. In der 75. Minute war es dann Leon Tegtmeier, der den Siegtreffer erzielte. Gieraths Keeper Thomas Wirtz hielt zudem in der 49. Minute einen Elfmeter von Julian Schnock. „Das war ein wichtiger Sieg“, so Trainer Franz-Josef Eßer. „Wir hatten in den ersten 20 Minuten Schwierigkeiten, haben uns dann aber immer mehr gesteigert. Aus einer kompakten Defensive heraus konnten wir Nadelstiche setzen. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Alle Spieler sind bis an ihre Grenzen gegangen“, lautet das Fazit von Eßer.