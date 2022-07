Landesliga : Noch zwei neue Fußballer für die Holzheimer SG

Holzheim Der Fußball-Landesligist verstärkt sich mit Maurice Heylen (32) aus Viersen sowie dem erst 20-jährigen Shayan Nejatteimoury aus Lübeck.

Auf der intensiven Suche nach Verstärkungen für ihren Landesliga-Kader ist die Holzheimer SG schon wieder fündig geworden. Allerdings handelt es sich im Fall des 20-jährigen Shayan Nejatteimoury um eine Initiativbewerbung. Der in Teheran geborene Iraner hatte sich über einen Kontakt zum mit HSG-Trainer Hamid Derakhshan freundschaftlich verbundenen Ex-Profi Mehdi Mahdavikia (211 Bundesliga-Einsätze für den Hamburger SV) an der Reuschenberger Straße gemeldet. Der zuletzt beim VfL Lübeck II in der Oberliga Schleswig-Holstein tätige Stürmer, der in der Jugend aber auch schon für Fortuna Köln, den FC Hennef und den 1. FC Düren kickte, hat in Neuss eine neue Arbeitsstelle angetreten und will nach langer Verletzungspause in Holzheim an seinem Comeback arbeiten. „Wir versuchen, ihn wieder fit zu bekommen, müssen bei ihm aber sehr viel Geduld haben“, sagt Derakhshan. „Aber er ist topmotiviert.“