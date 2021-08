Vor dem Fußballstart: FC Delhoven : Noch fehlt die Leichtigkeit

Neu beim A-Kreisligisten FC Delhoven: (v.l.) Andreas Müller, Tolga Türker, Joshua Gödderz, Niklas Nepp und Noah Naumann. Es fehlt: Christopher Adamczyk (Urlaub). Foto: FC Delhoven

Dormagen Gute Vorbereitung des jetzt auch mit einem Kunstrasen ausgestatteten A-Ligisten. Von Verletzungen blieb die Mannschaft bislang weitestgehend verschont.

Der FC Delhoven zählt in der Fußball-Kreisliga A grundsätzlich immer zu den Kandidaten für den Aufstieg. Seit Jahren hält der Klub sein Team zusammen, so auch in diesem Jahr. Der größte Neuerung ist in dieser Saison deshalb der Kunstrasen.

Es sind Worte, die man von Kreisliga-Trainer eigentlich recht selten hört: „Die Vorbereitung läuft richtig gut“, sagt Trainer Andreas Gödderz. Fast immer seien alle an Bord gewesen, von Verletzungen blieb der FC Delhoven bislang weitestgehend verschont. Lediglich Ugur Oguzhan Saglam fällt mit einem Armbruch länger aus. „Wir haben nach der langen Pause aber auch noch Probleme. Die Leichtigkeit fehlt“, so Gödderz. Die Testspiele-Ergebnisse sind da aber schon sehr ordentlich, im Pokal konnte sich Delhoven gegen den Bezirksligisten Uedesheim durchsetzen. Und all das mal wieder ohne große Neuzugänge. Das Grundgerüst um Abwehrchef Michael Busch, Mittelfeld-Motor Roman Albrecht und Torjäger Felix Frason steht seit Jahren. Abgänge musste Delhoven in diesem Sommer keine verkraften.

Dafür ist in Christopher Adamczyk ein neuer Mann fürs Mittelfeld gekommen. „Er ist wirklich gut, was er am Ball kann, an ihm werden wir noch Freude haben“, meint Gödderz. Allerdings fehlt der 30-Jährige erstmal fünf Wochen aufgrund eines Besuchs in der Heimat. Voll integriert sind mittlerweile Niklas Nepp und Tolga Türker, sie kommen aus der eigenen A-Jugend und kickten schon vergangenes Jahr bei den Herren mit. Diesen Schritt wollen auch Noah Naumann und Joshua Gödderz in diesem Sommer gehen.

Die vermutlich größte Änderung beim FC Delhoven ist das Geläuf: Als einer der letzten Vereine in Dormagen hat jetzt auch Delhoven einen Kunstrasen. „Das ist ein echtes Schmuckkästchen geworden“, findet Trainer Andreas Gödderz. Allerdings fällt jetzt auch ein großer Vorteil des FC Delhoven weg. „Der Rasen war ein großer Faustpfand“, so Gödderz. Mit dem großen holprigen Platz kam nicht jeder Gegner zurecht. Dafür haben sich die Trainingsbedingungen jetzt erheblich verbessert.