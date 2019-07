Olympische Spiele : Noch Hürden auf dem Weg nach Tokio

Das deutsche Säbelteam mit Benedeikt Wagner, Matyas Szabo, Max Hartung und Björn Hübner-Fehrer ist Tokio bei der WM einen Schritt näher gekommen. Foto: A. Bizzi. Foto: A. Bizzi

Rhein-Kreis Die Dormagener Säbelfechter sind mit Platz vier bei der Weltmeisterschaft der Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 erheblich näher gekommen. Die Neusser Ruderinnen können bei der WM in fünf Wochen nachziehen.

Am Ende überwog dann doch die Zufriedenheit. „Natürlich wäre eine Medaille toll gewesen,“ sagte Vilmos Szabo am Sonntagabend, nachdem seine Schützlinge das Gefecht um WM-Bronze in Budapest mit 38:45 gegen Italien verloren hatten. Der Bundestrainer der deutschen Säbelfechter schob aber gleich hinterher: „Mit Platz vier bin ich zufrieden, denn die Qualifikation für die Olympischen Spiele rückt für uns somit näher.“

Mit einer Platzierung unter den besten Acht als „Minimalziel“ waren er und seine Europameister nach Budapest gereist. Am Ende wurde es Rang vier, weil im Halbfinale der später mit 45:44 gegen die ungarischen Gastgeber erfolgreiche Titelverteidiger Südkorea und später dann die Italiener zu stark waren. „Im Halbfinale gegen Korea zu verlieren ist keine Schande, aber wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt,“ sagte Max Hartung. Das galt vor allem für den WM-Sechsten im Einzel, der gegen die flinken Koreaner, aber auch gegen die routinierten Italiener, die allerdings auf „Altmeister“ Aldo Montano (40) nach dessen 21. Platz im Einzelwettbewerb verzichteten, kein Bein auf die Planche bekam.

Info Noch ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen Was 32. Olympische Sommerspiele, offiziell Spiele der XXXII. Olympiade Wann 24. Juli bis 9. August 2020 Wo Tokio, die meisten Wettkampfstätten im Radius von 8 Kilometer ums Olympische Dorf Wer 51 Disziplinen in 33 Sportarten Web Offizielle Website der Spiele www.tokyo2020.org, Infos auch unter www.teamdeutschland.de

Von der ihn Vilmos Szabo im Kampf um Bronze nach dem ersten Gefecht gegen Enrico Berre (1:5) wieder runternahm und durch Björn Hübner-Fehrer (Wehrbach) ersetzte. „Er hat einfach schwach gefochten, da musste ich ihn auswechseln,“ begründete der Bundestrainer die Maßnahme, die allerdings wenig fruchtete, da sowohl Hübner-Fehrer als auch Matyas Szabo ständig das Nachsehen hatten. Allein Benedikt „Peter“ Wagner bewies erneut, dass er ein Teamfechter par excellence ist. Obwohl mit dreiwöchiger Trainingspause wegen Knieschmerzen nach Ungarn gereist, brachte der 29-Jährige Deutschland noch einmal in Reichweite. Doch letztlich blieb seine Aufholjagd vergebens: „Wir verpennen einfach den Start – und dann ist der Rückstand einfach ein bisschen zu groß,“ stellte er nüchtern fest.

Nachdem er Rio (kein Mannschaftswettbewerb im Säbel) verpasste, wäre ihm das Flugticket nach Tokio wohl am meisten zu gönnen. Max Hartung dürfte es schon sicher haben, der EM-Dritte zog bei der WM in der von Einzel-Weltmeister Sanguk Oh (Südkorea) mit 290 Zählern angeführten Weltrangliste Weltrangliste mit dem Zweitplatzierten Eli Dershwitz (USA, beide 210) nach Punkten gleich, der Abstand nach hinten (4. Luca Curatoli/Italien, 179, 5. Aron Szilagyi/Ungarn, 146) ist schon beträchtlich.

Doch qualifiziert sich das Team, sind automatisch drei Fechter einer Nation im Einzelwettbewerb startberechtigt. Die Chancen stehen so schlecht nicht: Deutschland liegt punktgleich mit Russland (je 268) auf Rang vier hinter Korea (424), Italien (328) und Ungarn (312), auf Platz sechs ist der Iran (252) noch in Schlagdistanz. Noch stehen im Qualifikationszeitraum vier Weltcup-Turniere mit Team-Wettbewerb auf dem Programm, danach wird abgerechnet. Die ersten Vier sind automatisch qualifiziert, außerdem das nächstbeste Team jedes Kontinents. Der Sieger aus dem (Fern-)Duell Deutschland gegen Russland dürfte also auf jeden Fall in Tokio dabei sein, aber auch der „Verlierer“ hat gute Aussichten, denn Frankreich als das nächstbeste europäische Team (7. mit 221 Punkten) liegt schon um einiges zurück.

Mit so viel Arithmetik muss sich die gerade für die Ruder-WM im österreichischen Linz (25. August bis 1. September) nominierte Alexandra Höffgen nicht herum plagen. Die Ausgangslage ist klar: Belegt der Frauen-Vierer des Deutschen Ruderverbandes mit der 25-Jährigen Schlagfrau vom Neusser Ruderverein Platz eins bis acht, ist Japan fest gebucht. Verfehlt er dieses Ziel, bleiben zwei Startplätze, die 2020 auf einer noch zu benennenden Qualifikationsregatta ausgefahren werden.