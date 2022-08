Leichtathletik : Noch bis Mittwoch sind Meldungen für Citylauf möglich

Die 32. Auflage des Citylaufs steht bald auf dem Plan. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Korschenbroich Wegen der Corona-Pandemie findet das Laufspektakel in der Korschenbroicher Innenstadt in diesem nicht im Frühjahr, sondern im Spätsommer statt. Wer sich vorab anmelden will, muss sich sputen.

Von David Beineke

Die Zeit des Wartens ist bald vorbei. Nach zwei Jahren ohne den so beliebten Korschenbroicher Citylauf ist es am Sonntag, 11. September, wieder soweit, um 11.45 Uhr fällt der erste Startschuss für die 32. Auflage des Laufspektakels mit Volksfestcharakter im Herzen der Stadt. Doch wer dabei sein möchte, ohne einen Nachmeldezuschlag zu zahlen, muss sich sputen. Denn die Meldefrist läuft am Mittwoch um 24 Uhr ab.