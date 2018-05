Lokalsport: Nina Hemmer wird Militär-Weltmeisterin

Ückerath Ringerin des AC Ückerath setzt sich im Finalkampf der WM in Moskau gegen Ex-Weltmeisterin Rong Liao durch.

So etwas nennt man Blitzkarriere: Erst vor wenigen Wochen wechselte Nina Hemmer in die Sportförderkompanie der Bundeswehr, am späten Mittwochabend erkämpfte sich die Ringerin des AC Ückerath gleich den Titel einer Militärweltmeisterin. Bei den in Moskau ausgetragenen Titelkämpfen der CISM (Conseil International du Sport Militaire) setzte sich die 25-Jährige im Finale der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm gegen die Chinesin Rong Liao durch.