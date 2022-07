Turnier in Tunis : Nina Hemmer führt Weltrangliste im Ringen an

Nina Hemmer führt Weltrangliste im Ringen an

Turnier in Tunis

Dormagen Beim Turnier der „UWW Ranking Series“ in Tunis setzte die 29 Jahre alte Ringerin des AC Ückerath gegen die Tunesierin Lobna Ichaoui durch.

(sit) Ja, die Teilnehmerfelder beim zur „UWW Ranking Series“ zählenden Turnier „Zouhaier Sghaier“ in Tunis waren schon sehr übersichtlich. In fast allen Gewichtsklassen wurde darum die Vorrunde im nordischen System ‚Jeder gegen jeden‘ ausgetragen. Nina Hemmer war das indes ziemlich egal. Die 29 Jahre alte Ringerin des AC Ückerath benötigte für ihren Schultersieg gegen die Tunesierin Lobna Ichaoui weniger als einer Minute. Mit dem Finalsieg überholte sie die Japanerin Tsugumi Sakurai und übernahm damit die Führung in der UWW-Weltrangliste der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm.