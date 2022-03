Fußball-Bezirksliga : College-Student trifft für Jüchen

Nils Friebe kickte einst für Borussia und spielt jetzt in Jüchen. Foto: FuPa

Jüchen Nils Friebe hatte entscheidenden Anteil am Sieg des des VfL gegen Wevelinghoven. Er schloss sich dem Verein erst in der Winterpause an, zuvor hatte er für Borussia Mönchengladbach gekickt und in den USA studiert

Nils Friebe ist einer der Winterneuzugänge des Fußball- Bezirksligisten VfL Jüchen-Garzweiler. Der Stürmer konnte sich schnell einen Namen in der Liga machen. Bei seinem zweiten Einsatz bereitete er am Sonntag als Matchwinner zwei Treffer vor und besiegelte den 3:0-Endstand gegen den BV Wevelinghoven mit einem eigenen Tor.

Das Talent von Nils Friebe wurde schon früh erkannt, bereits mit sieben Jahren kam er in die Talentschmiede der Borussia Mönchengladbach. Von da an durchlief er alle Jugendmannschaften und sorgte in den Junioren-Bundesligen für Torgefahr. Nach der Jugend blieb er der Borussia treu und spielte für die U23 in der Regionalliga, zwei Muskelfaserrisse legten der Regionalligakarriere von Nils Friebes jedoch Steine in den Weg. Im August 2021 entschied sich der 20-Jährige für einen großen Schritt. Mit Hilfe eines Stipendiums wechselte er an das Monroe College zu den Mustangs nach New York. Dort blieb er verletzungsfrei, erlebte jedoch einen anderen Fußball, als er ihn aus Deutschland gewohnt war. „Der US-Fußball ist viel körperlicher, auf Taktik und Technik wird nicht viel Wert gelegt.“

Der sportliche Erfolg ließ mit dem Sieg der Regionalmeisterschaften allerdings nicht lange auf sich warten. Dennoch war die Enttäuschung groß, als die Qualifikation für die nationale Meisterschaft durch eine Finalniederlage in der Divisionsrunde nicht gelang. Im Januar zog es ihn daher zurück nach Deutschland, seine Zeit in den USA ist jedoch noch lange nicht vorbei, im August will er nach New York zurückkehren. Ein drittes Jahr wird er in der Metropole aber wohl nicht absolvieren. „Es ist üblich, nach zwei Jahren die Uni zu wechseln. New York ist cool, aber auch laut und teuer, ich möchte auch noch was anderes als das Stadtleben kennenlernen“, erzählt der Student.