Judo : Nievenheimer Judoka für die DM qualifiziert

Nievenheim Drei Judo-Kämpferinnen des JC Nievenheim haben bei den Westdeutschen Meisterschaften Meisterschaften die Fahrkarte zu den Deutschen Meisterschaften gelöst. Carolin Gottowick in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm und Marie-Cecile Wachendorf in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm erkämpften sich in der U 18 jeweils die Bronzemedaille und die Startberechtigung für die DM am 29. Februar in Leipzig.

