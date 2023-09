Fußball-Bezirksliga Der VdS Nievenheim sucht den Weg aus der Krise

Am vergangenen Spieltag stand Weißenberg kurz vor dem zweiten Saisonsieg. Mit einer 2:0-Führung ging es in die Nachspielzeit, in der der TuS Viktoria Buchholz noch mal aufdrehte und doppelt traf. Für die junge Mannschaft von Dirk Schneider war diese späte Aufholjagd erst mal ein großer Schock. „Die Jungs haben diesen unglücklichen Spielverlauf schnell verarbeitet. Beim Training am Montag war bei bestem Wetter keine Verunsicherung mehr da“, meint Schneider. Ein Lernprozess, den der Trainer von Saisonbeginn an erwartet hat. „Das Team war zwei Jahre lang daran gewöhnt, jede Partie mit offensivem, dominantem Fußball zu gewinnen. Für eine junge Mannschaft ist es natürlich eine Umstellung, mehr auf die Defensive achten zu müssen. Auch gegen Bilk muss unser Hauptaugenmerk auf einer stabilen Abwehr liegen“, erklärt Schneider. Seine Jungs sind hungrig und bereit, den Favoriten zu ärgern, der erste Heimsieg steht noch auf der To-do-Liste der Weißenberger.