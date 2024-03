Fußball-Bezirksliga Nievenheim im Kellerduell gefordert

Lohausen konnte im neuen Jahr in drei Spielen nur einen Punkt einfahren. In der Liga ist der SV bereits seit sieben Partien ohne Sieg. Für Thomas Bahr spielt das im Abstiegskampf jedoch keine Rolle. „Es gibt für uns keine leichten Gegner, jede Serie reißt irgendwann. Wir werden aber alles dafür tun, dass wir am Ende mit drei Punkten nach Hause fahren“, erklärt er. Weder der Blick auf die Tabelle noch auf die Formkurven spielt für Bahr aktuell eine große Rolle, um nicht abzusteigen, brauche seine Mannschaft Punkte. „Entscheidend ist, wer nach 34 Spieltagen auf den Abstiegsplätzen steht, die Tabelle ändert sich ständig“, so Bahr. Der Coach zieht mit seiner Mannschaft ein positives Fazit aus der Zeit nach der Winterpause und will mit seiner Mannschaft weiter angreifen. „Wir haben viel Qualität im Kader und am Sonntag sind alle fit. Wir müssen 90 Minuten lang konzentriert bleiben und den Kampf annehmen. Ich traue dem Team alles zu“, erklärt Bahr.