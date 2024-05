Fußball-Bezirksliga Nievenheim im Derby gegen Dormagen chancenlos

TuS Gerresheim – SVG Weißenberg 2:0 (0:0). Die erste Halbzeit in Gerresheim blieb torlos, dennoch war SVG-Coach Dirk Schneider mit dem ersten Durchgang zufrieden. „In den ersten 45 Minuten hätten wir in Führung gehen müssen. Die Chancenverwertung ist bei uns ein bekanntes Problem“, so Schneider. In der zweiten Halbzeit brauchten die Gastgeber nicht lange, um in Führung zu gehen. Kristijan Sefanovski (54.) traf zum 1:0. Kurz vor Schluss sorgte Marco Meyer (89.) für die Entscheidung. „Wir brauchen noch einen Sieg, das sollte zum Klassenerhalt reichen. Uns fehlt aktuell aber die Konstanz, mir hatte heute bei der Einstellung etwas gefehlt“, meinte Schneider.