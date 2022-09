Fußball-Bezirksliga : Topspiel steigt in Nievenheim

Rhein-Kreis Der Aufsteiger steht nach fünf Spieltagen an der Spitze der Fußball-Bezirksliga, die DJK Gnadental und der VfL Jüchen/Garzweiler sitzen ihm jedoch im Nacken.

VdS Nievenheim (1.) – TSV Urdenbach (3.). Der TSV Urdenbach ist nach fünf Partien noch ungeschlagen, nur der VdS Nievenheim hat mehr Punkte als die Düsseldorfer. „Es wird kein einfaches Spiel, der Gegner ist schwer einzuschätzen“, weiß Nievenheim-Coach Daniel Köthe. Dennoch kennt der Erfolgstrainer die Stärken des TSV: „Urdenbach hat die zweitbeste Offensive der Liga, wir müssen Top-Stürmer Dennis Hanuschkiewitz in den Griff bekommen“, sagt er. Verstecken will sich die Mannschaft am Sonntag jedoch nicht. „Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Den Heimvorteil wollen wir für uns nutzen. Auch wenn wir einen starken Gegner vor der Brust haben, werden wir das Spiel genauso gestalten wie sonst auch“, stellt Köthe klar.